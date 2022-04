‘Zoutelande’ in de podcast: Voet tussen de deur in Duitsland werd megahit in Nederland en België

ZOUTELANDE - Met het liedje Zoutelande brak Bløf door in België, maar het zou nooit zijn gemaakt als de popgroep niet een voet tussen de deur probeerde te krijgen in Duitsland.

Tijdens de tweede aflevering van de podcast 30 jaar Bløf krijgen de muzikanten het succesvolste Nederlandstalige liedje ooit voorgeschoteld: Zoutelande, hun duet met de Belgische zangeres Geike Arnaert. Dat is een cover van het Duitse nummer Frankfurt Oder van Bosse. Paskal vertelt hoe Duitse zanger Herbert Grönemeyer, jaren geleden, een lijstje met Duitse liedjes voor ze had gemaakt die misschien boeiend waren om te vertalen. Peter en Paskal draaien het liedje vaak in de bandbus, bij Bas in de auto staat het ook op repeat. In Brussel weten ze ook Norman ervan te overtuigen dat er een hit in schuilt.

Ooit gruwden ze ervan dat Bløf altijd het etiket Zeeuws kreeg opgeplakt, bij Zoutelande kon het ze niet meer schelen. ,,We waren blij dat we dat Zeeland-stigma een beetje hadden kunnen afschudden in de loop der jaren", vertelt Peter in de podcast. ,,Dit was wel weer helemaal terug dan."

We krijgen te horen waarom Zoutelande niet Meliskerke of Brouwershaven kon heten, of er daar ooit een steeg of een plein naar ze wordt vernoemd, waarom ze in België ‘de meest onbekende bekende band’ zijn, en wat het verschil is tussen het Belgische (en Duitse) publiek en dat in Nederland. Daar luisteren ze naar ballads, hier lullen ze er doorheen maar, zegt Paskal: het Nederlandse publiek kan verschrikkelijk genieten, meegaan met opzwepende liedjes. ,,Als je het goed doet, kun je echt een trip beleven."

