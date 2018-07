Zoutelande is grootste Nederlandstalige hit ooit

Minder ganzen dan vorig jaar

22 juli In Zeeland zijn zaterdag ganzen geteld in het kader van de Nationale Ganzentelling 2018. Dat gebeurde volgens een strak telprotocol. Ieder jaar zitten op exact hetzelfde tijdstip en dezelfde locatie telteams van vaak dezelfde mensen om de overzomerende ganzen te tellen. Zo worden over een reeks van jaren betrouwbare gegevens verzameld als basis voor het opstellen van faunabeheerplannen en overheidsbeleid. Het zal even duren voor de gegevens van alle telteams verzameld en geanalyseerd zijn, maar duidelijk is al wel dat er minder ganzen dan vorig jaar zijn, maar nog steeds veel.