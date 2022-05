Zoveel Oekraïense vluchtelingen staan er ingeschreven in jouw gemeente

De aantallen variëren van 216 Oekraïners in de gemeente Tholen tot 44 in Kapelle.

In opvang, die door de gemeenten geregeld is, hebben 939 Oekraïners onderdak gevonden. Maar ten minste 600 andere vluchtelingen hebben zelf een plek gevonden bij op een particulier adres of op eigen gelegenheid.

Het aantal in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven Oekraïners per gemeente is: Tholen 216, Schouwen-Duiveland 176, Terneuzen 168, Reimerswaal 167, Goes 130, Veere 126, Vlissingen 124 Sluis 102, Middelburg 88, Hulst 77, Noord-Beveland 72, Borsele 54 en Kapelle 44. In totaal gaat het om 1544 mensen.

Opvallend is dat in sommigen gemeenten meer mensen zijn opgenomen in de opvang dan staan ingeschreven in de BRP. Voorbeeld is Borsele waar 81 mensen in de opvang een plaats hebben, maar slechts 54 mensen staan ingeschreven. Ook in Goes en Hulst zitten meer mensen in de opvang dan in de gemeentelijke administratie.

Deze cijfers worden door de gemeenten gepubliceerd op de website opvanginzeeland.

Daar is ook te zien dat in Zeeland nog 274 ‘gemeentelijke’ bedden vrij zijn voor Oekraïners in de provincie. In totaal hebben de gemeenten gezorgd voor 1213 plaatsen, waarvan er nu 939 in gebruik zijn. De verwachting is dat over vier weken het totaal aantal plaatsen is gegroeid tot 1658.

Daarnaast is in Zeeland plaats voor 1210 asielzoekers, , zowel in de reguliere als de noodopvang; 350 in zowel Vlissingen als Goes en 510 in Middelburg. Oekraïners vallen niet binnen de groep asielzoekers.