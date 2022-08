Zuiddorpe, waar de mensen goed zijn en de winkels ver te zoeken

Maar liefst acht keer staat Zeeland in de top-50 van ‘voorzieningenarme’ plaatsen in Nederland van Elsevier Weekblad (EW), dat jaarlijks samen met Bureau Louter onderzoek doet naar de beste gemeenten om te wonen. Deze keer is extra gekeken naar het lokale voorzieningenniveau. Met andere woorden: hoe is het gesteld met het aanbod van bijvoorbeeld supermarkten, scholen, huisartsen en cafés in de buurt? Hoe ver moet men daarvoor reizen, desnoods over de landsgrens? In Zuiddorpe hebben inwoners het op dat vlak het slechtst getroffen, volgens Elsevier.