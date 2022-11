ZuidWest 5 wil dolgraag jazz laten klinken in Zeeuwse kroegen en cafés

De saxofonist/klarinettist speelde jaren vrijwel alleen jazz die verwijst naar oerjazz uit New Orleans. Geleidelijk werd hij ook enthousiaster over nieuwere jazz. Hamelink: ,,Ik speelde zulke American Songbook-jazz met andere jazzmuzikanten bij sessies in Middelburg. Helaas wordt livemuziek spelen steeds lastiger. Cafés zien op tegen het geregel, denk ik. De belangstelling voor jazz neemt ook af.“

De vijf uit het Zuidwesten

Hamelink wilde toen de sessies stopten graag ‘nieuwe’ jazz blijven spelen en zocht andere muzikanten in Zeeland, in Zuidwest Nederland dus. In de afgelopen 7 jaar ontstond geleidelijk een vijfmans band. De naam ZuidWest 5 was snel gevonden.

Naast Hans Hamelink op tenorsax, altsax en klarinet, zijn er ook Peter Bolderman op bas en Maarten Bruijnes op piano. Anthony Burger drumt bij Zuidwest 5 en Sylvia Klein zingt. Hamelink is 69 jaar: ,,Peter en Maarten zijn van mijn generatie, Anthony en Sylvia zijn een heel stuk jonger.”

Volledig scherm ZuidWest 5 repeteert in de kantine van Tennis Vereniging Veere. Op de foto v.l.n.r. Maarten Bruijnes op piano, Peter Bolderman op bas, zangeres Sylvia Klein, Anthony Burger op drums en Hans Hamelink op sax. © Lex de Meester

Prachtige zang

ZuidWest 5 speelde aanvankelijk alleen instrumentale jazz en enkele muzikanten kwamen en gingen. Zangeres Sylvia Klein kwam er een kleine vier jaar geleden bij. Hamelink is daar erg enthousiast over. ,,Haar zang geeft de muziek meer karakter, ze zingt echt prachtig.”

De band speelt jazznummers uit grofweg de jaren 1920 tot 1950. Het zijn vooral jazzklassiekers uit ‘The American Songbook’. Ze hebben al meer dan 50 nummers ingestudeerd, waaronder What a difference a day makes en They can't take that away from me. De band geeft er een eigen draai aan en arrangeert en bewerkt de nummers al improviserend zelf.

ZuidWest 5 kijkt met veel plezier terug op optredens bij Jells Lunchcafé en bij Desafinado in Middelburg en op een optreden bij de Piek in Vlissingen. ,,We deden zelfs eens een speciaal kerstoptreden bij Roompot, dat was ook mooi”, vertelt Hamelink.

Optredens welkom

ZuidWest 5 zou het erg leuk vinden weer vaker op te treden. Je moet maar net een enthousiaste exploitant van een café of een kroeg hebben, denkt Hamelink, iemand met lef. ,,Het is makkelijk om een dj in te huren en te denken dat iedereen dat leuk vindt.” Hij heeft zelf meegemaakt dat een paar jongens een café binnenliepen waar hij met een jazzband stond te spelen. ,,Ik dacht toen nog, die spelen we zo weer naar buiten, die komen binnen, draaien om en zijn weg.” Tot Hamelinks verrassing bleven ze luisteren en genoten. ,,Ze kwamen na een set zelfs een cd van ons kopen.”

Hamelink zou het ontzettend leuk vinden als er ook weer jazz-jamsessies in Zeeland zouden zijn, bijvoorbeeld in zijn woonplaats Middelburg. ,,Het is even wat georganiseer en je moet wat spullen neerzetten, zoals een zanginstallatie, maar het kost weinig. Jazz spelen en luisteren is ontzettend gezellig.” Hamelink kan het weten, hij speelt bij meerdere jazzbands, hij zit ook bij de New Orleans Red Beans en de Louisiana Rhythm Boys. Hij gunt veel meer mensen de lol van muziek maken én van luisteren.

,,De belangstelling voor jazz komt vast weer terug", zegt Hamelink. ,,Na de opkomst van de popmuziek in de jaren 60 was er een tijd nauwelijks belangstelling voor jazz. Maar in de jaren 70 was er een heel mooie revival.” Hij houdt hoop dat nieuwe liefhebbers de muziek ontdekken waar hij zelf ontzettend veel van houdt.

Quote Jazz spelen en luisteren is ontzettend gezellig, het zou leuk zijn als er weer jazz-jamsessies komen in Zeeland Hans Hamelink

Bekijk hier ook de andere video's in onze reeks ‘Open Podium':