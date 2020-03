Zwaargewicht Wientjes wordt adviseur voor compensatie marinierskazerne Zeeland

Wientjes is een sociaal-economisch zwaargewicht. Hij werd door de Volkskrant tot vier keer toe uitgeroepen tot invloedrijkste Nederlander. Hij is geen onbekende in de provincie. Hij verdiepte zich drie jaar geleden in de economische sterktes en zwaktes van de provincie. In het kader van het project Standplaats Zeeland was hij drie dagen in Zeeland om zijn visie hierop te geven.



Wientjes omschreef ‘de BV Zeeland’ toen als een bedrijf ‘dat niet te veel vertrouwen heeft, dat denkt te krimpen, dat marktverlies heeft, waar jonge mensen niet meer zo graag werken’. “Hoe krijg je weer enthousiasme voor de BV Zeeland?” Niet door te hameren op krimp, benadrukte hij. ,, Als je de voorspellingen gelooft en herhaalt, worden ze een self fulfilling prophecy, dan komen ze uit.” Succes trekt succes aan, aldus Wientjes, klagen niet. Zeeland moet zich daarom op zijn sterke punten richten, de topsectoren agrofood, logistiek, chemie en energie, luidde zijn advies. Hij waarschuwde voor verdeeldheid.