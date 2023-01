Bart en Anne Sanders zijn Beste Buur Zeewolde 2022: ‘Ze zorgen voor gezelligheid in de hele straat’

Avondklas met veredelaar en onderzoe­ker Edwin Nuijten bij Warmonder­hof in Dronten: zaadteelt in de biologi­sche landbouw

Veredelaar en onderzoeker Edwin Nuijten is op donderdag 9 februari te gast tijdens de Warmonderhof Avondklas in Dronten. Hij gaat met de aanwezigen in gesprek over het telen en veredelen van biologische zaden.

27 januari