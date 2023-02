Behoefte aan duidelijkheid over superkazerne Zeewolde (hoe en waar?) wordt alleen maar groter

Nóg ergens in Zeewolde....Maar waar dan? Welke plek heeft Defensie nog meer op het oog voor de mogelijke vestiging van de superkazerne ? Wat weet de burgemeester? Er komen alleen maar meer vragen bij, terwijl al zo weinig duidelijk is over wat Defensie nu precies wil met de wel bekende voorkeurslocatie nabij de Nijkerkerbrug.