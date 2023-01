Boeren Zeewolde waarschuwen voor Amerikaanse taferelen in de polder door komst superkazerne

Dit vleesbe­drijf in Ermelo werd alsmaar groter en krijgt daar nu groen licht voor: ‘We konden niet anders’

Vleesverwerker Polskamp in Ermelo heeft de productie jarenlang stapsgewijs verhoogd, terwijl dat niet was toegestaan. De gemeente dreigde heel even met sancties, maar kiest er nu toch voor om de overschrijding alsnog te vergunnen. Wel gaat wethouder Hugo Weidema met Polskamp om tafel over een toekomstige verplaatsing van het bedrijf.

27 december