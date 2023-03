Buren nog steeds beduusd na ongeluk basejumpers in Zeewolde: 'Is dit een afrekening ofzo?’

MET VIDEO BBB is klaar voor het college in Flevoland: ‘Eerst feestvie­ren, dan aan de slag’

Voor de kandidaten van BBB is na vandaag alles anders. Uit het niets naar megaoverwinningen in het hele land. Anja Keuter, lijsttrekker van BBB in Flevoland, weet niet wat ze ziet als de eerste exitpolls van Noord-Holland, Overijssel en Noord-Brabant binnenkomen. Een politieke aardverschuiving tekent zich af.