Dit strand ligt er mooi bij, maar Zeewolde krijgt het water (nog steeds) niet schoon genoeg

Man aangehou­den na brand in woning Lelystad, ‘zeer waarschijn­lijk’ door hennepplan­ta­ge

Een brand die maandagochtend woedde in een woning in Lelystad is vermoedelijk veroorzaakt doordat er een illegale hennepplantage is gevestigd. Er is een man aangehouden vanwege overtreding van de opiumwet. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle.