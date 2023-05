Forse uitbreiding kipbedrijf 2 Sisters Storteboom in Zeewolde: terrein groeit met 4500 vierkante meter

Beplan­tings­pro­ject Putten in het Groen voor meer biodiversi­teit in buitenge­bied

Bewoners van de gemeente Putten kunnen meehelpen de biodiversiteit in het buitengebied te versterken. Hiervoor is het project Putten in het Groen opgezet. Om inwoners alvast te inspireren, wordt een informatieavond in het gemeentehuis gehouden.