Forse uitbreiding kipbedrijf 2 Sisters Storteboom in Zeewolde: terrein groeit naar 4500 vierkante meter

Kogel door de kerk voor 38 tijdelijke woningen in weiland bij Amersfoort: ‘Kunnen niet kieskeurig zijn’

Er klonk felle kritiek vanuit de buurt en over de locatie, midden in een weiland zonder voorzieningen in de buurt, kun je twijfels hebben. Tóch staat de deur wijdopen voor de komst van 38 tijdelijke woningen voor statushouders en jonge huurders aan de Nijkerkerstraat.