Geknakte windmolen zou bijna worden weggehaald: ‘Dit jaar wordt het hele park vernieuwd’

Hoe heet zo’n rode knop in het Nederlands? Agnes geeft Eritreeër Frezghi het antwoord: ‘Noodstop’

De cursisten in het provisorische klaslokaal weten heel goed waar die rode knop voor dient. Maar hoe zo’n knop heet… Op hun voorhoofden verschijnen diepe denkrimpels. Moeilijk, dat Nederlands, maar kennis ervan is wél essentieel in de omgang met de machines van Bliston in Nijkerk.

30 december