Geluksniveau inwoners Zeewolde hoger dan landelijk gemiddelde

Dierenacti­vis­ten beloven nieuwe acties om Dolfinari­um te laten stoppen: ‘Heeft niets met educatie te maken’

De tijd is rijp om door te drukken, vindt dierenorganisatie Bite Back. Het maandelijkse flyeren bij de poort van het Dolfinarium in Harderwijk maakt plaats voor ludieke acties en op dit moment worden bedrijven benaderd om hun samenwerking met het zeedierenpark te verbreken. ,,We willen dat het vermaak met dieren stopt.’’