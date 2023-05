Gerjan van W. (42) is psychotisch door ketamine, gooit gootsteenontstopper over huisgenoot heen en dreigt 3 jaar cel te krijgen

Man (55) die volgens OM vrouw vermoordde en schoot op collega pleegt suïcide in cel: hoe kan dat?

Met een zelfdoding in zijn cel in Grave komt een einde aan de vervolging van een 55-jarige Nijkerker die verdacht wordt het vermoorden van een vrouw in Nijkerk en het schieten op een collega in Bunschoten. Maar hoe kan het dat een verdachte suïcide pleegt in zijn cel?