Helder weer in Zeewolde vanmiddag en vanavond

DE KWESTIE Wat vindt u: mogen e-bikes die wel 45 kilometer per uur kunnen gewoon op het fietspad rijden of niet?

Van een afstandje lijken ze op een wat fors uitgevallen mountainbike, tót ze plots met 45 kilometer per uur voorbij zoeven. Deze supersnelle e-bikes, speed pedelecs genoemd, mogen in Amersfoort al even op proef tussen de gewone fietsen zoeven. Maar binnenkort gooit ook Nijkerk het fietspad voor ze open. Goed voor de gezondheid, vinden de buurgemeenten, maar wat vindt u?