In Zeewolde zo goed als helder weer vanochtend

Zes mensen verwijderd uit azc in Harderwijk, maar buurtbewo­ners eisen meer actie: ‘De maat is vol’

Zes mensen zijn vorige week verwijderd uit het asielzoekerscentrum (azc) in Harderwijk en verplaatst naar andere locaties. De reden is dat zij overlast veroorzaakten in de omliggende wijk en horecagelegenheden in de stad. Volgens de buurt is dit echter slechts het topje van de ijsberg. ,,Ik voel mij niet meer veilig in m’n eigen wijk.”