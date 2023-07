Is die superkazerne in Zeewolde eigenlijk wel nodig? Defensie gaat het nog een keer bekijken

De superkazerne in Zeewolde staat te wankelen. Defensie gaat opnieuw onderzoeken of een nieuwe centrale kazerne in Nederland wel zo nodig is. En zo ja, waar die dan zou moeten komen. De huidige voorkeurslocatie in de gemeente Zeewolde nabij de Nijkerkerbrug is dan gewoon weer een van de mogelijke opties.