Nachtvlinders spotten populaire hobby: 262 soorten geteld in Zeewolde

Shantykoor Ermeluiden uit Ermelo verzorgt ‘opwarmer­tje’ voor jubilieum­con­cert

Goed nieuws voor fans van het Ermelose shantykoor Ermeluiden! Om je alvast klaar te stomen voor zijn jubilieumconcert later dit jaar, geeft het een voorproefje. Aanstaande zaterdag 19 augustus in winkelcentrum De Enk in Ermelo.