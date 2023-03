Omstreden woontoren Zeewolde mag van rechter de ‘hoogte’ in: buurt trekt aan het kortste eind

Restaurant Olympia in Zwolle laat huurschuld naar een ton oplopen: ‘Eigenaar moet pand opknappen’

Moet Grieks restaurant Olympia aan de Melkmarkt in Zwolle sluiten? Ja, zegt de pandeigenaar, nu de huurschuld is opgelopen tot ruim 100.000 euro. Maar de uitbater van de Zwolse horecazaak weigert meer geld te betalen vanwege vermeend achterstallig onderhoud. ,,Ze is eigen rechtertje aan het spelen.’’