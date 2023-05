Overwegend bewolkt in Zeewolde vanochtend

Lezers over ‘ho­mo-onvriende­lij­ke’ band: ‘Ik laat het oordeel over een ander liever aan God over’

Lezers mengen zich in de discussie over de komst van de band InSalvation bij de jaarlijkse Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen. Die groep weigerde vorig jaar op te treden in een kerk waar een homoseksuele predikant voorging. ‘Heb uw laatste lief. Tenzij ze toevallig op hetzelfde geslacht vallen’.