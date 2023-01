Plan superkazerne Zeewolde voelt als overval; lobby commissaris is ‘schop tegen het zere been’

Doordrenkt en beschonken, maar Lelystede­ling ontkent chauffeur van motor in de sloot te zijn

Alle signalen en aanknopingspunten wijzen ernaar. Toch ontkent de 25-jarige Lelystedeling zelf stellig. Hoewel hij doordrenkt was, vertelde hij de politie maandagochtend toch echt niét de motorrijder te zijn die even daarvoor van de weg was geraakt en in de sloot was beland aan de Zuigerplasdreef.

2 januari