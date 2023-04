Problemen Nijkerkerbrug bij Zeewolde lijken opgelost

Gedetineer­de jeugdgevan­ge­nis Lelystad ontsnapt na mishande­ling begeleider in Rotterdam

Een 24-jarige gevangene van de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) in Lelystad is vorige maand in Rotterdam ontsnapt nadat hij tijdens een verlof zijn begeleider had bedreigd en mishandeld. Dat heeft de Dienst Justitiële Inlichtingen bekendgemaakt. De man is nog altijd voortvluchtig.