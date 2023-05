Rechtbank geeft OM tik op vingers in zaak moordpoging Zeewolde: ‘We zijn geen steek verder’

Wijkcentra krijgen veeg uit de pan van college van Harderwijk: wat is er aan de hand?

Het kan niet anders of iemand is heel erg boos geworden in het Huis van de Stad. In voor Harderwijkse begrippen ongekend felle bewoordingen zet het college van B en W het bestuur van twee wijkcentra neer als club die onjuiste informatie verspreidt en het vertrouwen heeft geschaad en waarmee verdere samenwerking ‘vrijwel onmogelijk is geworden’. Wat is hier aan de hand?