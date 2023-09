Feestje rond het varken in Putten: ‘Dat iemand het zielig vindt vlees te eten, kan ik niet veranderen’

,,Stukje speklap?”, vraagt de vrouw die met een schaaltje rondloopt. Dat gaat er best in bij een oudere bezoeker van het Weekend van het Varken. Op dit evenement in Putten klinkt veel waardering, hartstocht zelfs, voor boerenbedrijf en vleesproductie. Maar het is geen vleesfeest met oogkleppen. ,,Het gaat om de liefde voor het dier.”