Dode hoek in Harderwijk­se binnenstad heeft dringend oppepper nodig: ‘Wat moeten wij hier met een atelier?’

De leegstand is hardnekkig in de kop van de Donkerstraat in Harderwijk. Dat Electro World na amper anderhalf jaar alweer is vertrokken, betekent een nieuwe tegenvaller voor deze hoek. Is er nog perspectief voor dit deel van de binnenstad?