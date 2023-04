Storing brug tussen Nijkerk en Flevoland eindelijk opgelost: verkeer urenlang gestremd

Man (34) ontkent schieten op huis van ex in Lelystad: ‘Zoontje moest aanbellen om te zien of ze thuis was’

De 34-jarige L.G. uit Den Bosch, die op de woning van zijn ex in Lelystad zou hebben geschoten, ontkent schuld. Dat bleek dinsdag in de Lelystadse rechtbank. G. zou op 3 januari hun zoontje midden in de nacht hebben laten aanbellen bij het huis van de vrouw om te vragen of ze thuis was. Daarna werd er volgens de officier van justitie een schot gelost.