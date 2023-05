‘Vermoedelijk explosief’ dat bij maaien werd ontdekt in Zeewolde blijkt oefengranaat

CBS: Weinig rijkelui in Amersfoort, meeste miljonairs in de regio komen uit Eemnes en Baarn

Dat Eemnes en Baarn relatief rijke gemeentes zijn, was al bekend. Maar dat blijkt nu ook uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2021 was bijna 1 op de 10 huishoudens in Eemnes (8,8 procent) miljonair. Baarn volgt op een tweede plek, terwijl in Amersfoort juist relatief weinig miljonairs wonen.