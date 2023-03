Wie wordt de beste voorlezer van Zeewolde: Gwenn of Jaël?

Buurtbewo­ners vinden de een na de andere dode kat in het Gelderse diep: ‘Wie zou het zijn? Het vreet aan me’

De een na de andere dode kat wordt uit het Gelderse Diep in Lelystad gevist. Dat zorgt voor grote onrust in de buurt. Volgens de politie is er geen bewijs van opzet, maar de gedupeerden weten het zeker: er loopt een kattenkiller rond. Dat zeggen ze inmiddels te kunnen aantonen. ,,Er is duidelijk een patroon zichtbaar.’’