Windmolen geknakt bij Zeewolde: ravage langs N704

met videoEen ravage in Zeewolde vanochtend: daar is een windmolen geknakt langs de Eemmeerdijk (N704). Op de weg, in de berm en het weiland liggen delen verspreid. Het fietspad is afgezet.

Het gaat om een van de windmolens die langs de dijk in de gemeente Zeewolde staan. Daarvan is het bovenste deel afgebroken en neergevallen. Het fietspad is gebarricadeerd door het grote obstakel. In de berm van de weg en tegen de dijk aan ligt de rest van de windmolen. De grote rotorbladen zijn op het stuk land ernaast beland.

20 jaar oud

Gezien de brokstukken moet de val een harde klap zijn geweest. De bovenkant van de 20 jaar oude windmolen ligt in stukken. Brandweer Flevoland is aanwezig en heeft inmiddels het fietspad afgezet. De Eemmeerdijk is vrij van brokstukken gebleven en blijft open voor verkeer. De overige windturbines zijn in veilige stand gezet.

Quote Momenteel is de wind te sterk om 'm op een veilige manier weg te krijgen Geertjan Veenstra, Veiligheidsregio Flevoland

Volledig scherm De omgevallen windmolen naast de Eemmeerdijk bij Zeewolde. © AS Media

Volgens Geertjan Veenstra, woordvoerder van Veiligheidsregio Flevoland is waarschijnlijk de harde wind de oorzaak van het incident. ,,Die staat pal op de molens. Onze technische mannen zijn onderweg en onderzoeken straks wat de exacte oorzaak is. We overleggen nu hoe we de molen weg moeten krijgen. Momenteel is de wind te sterk om dat op een veilige manier te doen.’’

Niet de eerste keer

Al eerder ging een windmolen aan de Eemmeerdijk om. Dat gebeurde in 2006. Het was de eerste windturbine in Nederland die de harde wind niet kon trotseren.

Volledig scherm Delen van de omgevallen windmolen bij Zeewolde. © Brandweer Flevoland