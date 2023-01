Zeewolde opereert voorzichtig in aanloop naar superkazerne

Voor de vierde keer brengt Arend Steller uit Lelystad hulpgoede­ren naar Oekraïne: ‘De mensen gaan mij aan het hart’

Voor de vierde keer is Lelystedeling Arend Steller (57) met een vrachtwagen vol hulpgoederen vertrokken naar Oekraïne. Maar noem hem vooral geen weldoener. De reis naar Oekraïne is voor Steller een roeping. Deze keer neemt hij niet alleen het broodnodige mee, maar laat hij de mensen kennismaken met onze eigen oudejaarstraditie. ,,We gaan oliebollen bakken.”

30 december