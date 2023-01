Zeewoldenaren maken straat schoon en leveren 750 volle zakken vuurwerkafval in

Brandweer in Flevoland beleeft drukke maar beheersba­re jaarwisse­ling: ‘Geen grote incidenten’

De jaarwisseling was dit jaar voor de brandweer in Flevoland ‘druk maar beheersbaar’. In de eerste acht uur van het nieuwe jaar kwamen er zestig meldingen bij de meldkamer van de brandweer binnen, maar volgens de gemeenten verliep de nieuwjaarsnacht verder zonder grote incidenten.

