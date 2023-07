Zware regenbuien, maar soms ook zon in Zeewolde vandaag

Omwonenden de Enk in Ermelo zien komst Jumbo niet zitten: ‘Kijken straks tegen een muur aan, asociaal’

Onder omwonenden van de Enk in Ermelo is beroering ontstaan over de (mogelijke) komst van Jumbo naar het winkelcentrum. Zij zijn fel gekant tegen vestiging van de supermarkt in het huidige pand van de Hema. Als alles doorgaat, kijken ze straks tegen een uitbouw aan.