Amersfoortseweg (N237) tussen Soest en Zeist vanaf maandag vier maanden (deels) dicht voor onderhoud

De Utrechtse Tonny (86) liep NSB-lei­der Anton Mussert dagelijks tegen het lijf: 'Klotsend en kletsend kwam hij voorbij'

Tonny (86) is een van de weinige Utrechters die nog in geuren en kleuren kan vertellen hoe Utrecht veranderde in de NSB-hoofdstad van Nederland. Op 4 en 5 mei blikt ze terug op haar gemoedelijk buurtje dat veranderde in een NSB-bolwerk waar angst regeert.