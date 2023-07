DE KWESTIE Zuiniger zijn met stroom in Utrecht: ‘Is het nodig dat de tv de hele dag aanstaat?’

Moet het stroomgebruik van iedereen kritisch worden bekeken of alleen van grote bedrijven en instellingen? Zeker nu de gemeente Utrecht waarschuwt voor mogelijke problemen als gevolg van het overvolle stroomnetwerk in de stad. Wie of wat moet voorrang krijgen bij het aansluiten op elektriciteit wanneer de ruimte beperkt is? ‘Multinationals krijgen water en stroom bijna cadeau. De burger betaalt de hoofdprijs.’