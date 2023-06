Bewolkte dag in Zeist

Niet-speelge­rech­tig­de speler op het veld: DVSU in het gelijk gesteld, mogelijk herkansing voor de Utrechters

De Utrechtse voetbalclub DVSU is door de KNVB in het gelijk gesteld over de nacompetitiefinale tegen Real Sranang. De club tekende protest aan omdat de tegenstander een niet-speelgerechtigde speler zou hebben opgesteld. De aanklager heeft Real Sranang een schikkingsvoorstel gedaan van 500 euro en het uit de nacompetitie nemen van het eerste elftal.