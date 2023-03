Bewoner en brandweerman gewond bij uitslaande woningbrand in het centrum van Zeist

de kwestie Wat vindt u: is Utrecht toe aan meer gedurfde kunst in de openbare ruimte?

Altijd goed voor wat gezouten en vooral ook ongezouten meningen: kunst in de openbare ruimte. Het lichtkunstwerk van Maarten Baas aan de gevel van de bibliotheek aan de Neude is er een mooi voorbeeld van. Wat vindt u? Een veel te bonte kermis? Of is Utrecht juist toe aan veel meer van dit soort gedurfde, uitdagende kunst?