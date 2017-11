Bewoners Beukenhorst vinden conflict over illegale parkeerplaatsen ‘flauw’

‘Heel erg flauw’. Dat zegt Kees van Wijk van Parkflat Beukenhorst in Driebergen over het conflict met de gemeente rond de zeventien illegale parkeerplaatsen op het terrein van de flat.

Jaren parkeerden bewoners van de Parkflat Beukenhorst hun auto’s tussen de bomen op het eigen terrein. Enige tijd geleden werd dat stukje groen geasfalteerd. ,,We hadden wat geld over en we vonden dat bewoners niet meer met hun rollator door de blubber konden lopen’’, legt Van Wijk, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren, uit. ,,We hebben toen zeventien plaatsen geasfalteerd. Een buurman heeft bij de gemeente aan de bel getrokken. Hij vond dat het asfalt verwijderd moest worden.’’

Dat vindt de gemeente ook, tot grote verbazing van Van Wijk. Volgens de gemeente ontbreekt een vergunning en moet het asfalt worden verwijderd. ,,De gemeente heeft een parkeernorm van 1,2 parkeerplaats per huishouden. We hebben er nu, inclusief de nieuwe zeventien plaatsen, 70, terwijl we er minimaal 100 zouden moeten hebben.’’

Fuik

Wat hem ook verwondert, is het belang van de buurman. ,,Ik weet niet waarom hij er tegen is. Maar gaat het belang van één inwoner boven dat van ruim 100 inwoners? Dat vraag ik me af. We zijn in een fuik gelopen. De gemeente heeft de papieren van bezwaar twee dagen te laat binnen gekregen. Dan vind ik het flauw dat de gemeente zo snel wil handhaven.’’

De aanleg van de zeventien plaatsen kostte de bewoners 20.000 euro, het verwijderen de helft. De gemeente stapte naar de rechter om het opruimen van het asfalt af te dwingen, op straffe van 20.000 euro boete. ,,De rechter heeft toen wel gezegd: ga eerst nog eens met elkaar praten. Ik probeer al dagen een afspraak te maken, maar dat lukt me niet. Om onze goede wil te tonen, hebben we de parkeerplaatsen met een lint afgezet. Die worden dus niet gebruikt.’’

Parkeerdruk

Als de parkeerplaatsen moeten verdwijnen, zullen de bewoners nog meer een plek gaan zoeken in de omliggende straten. De parkeerdruk zal er toenemen, verwacht Van Wijk. ,,Dan parkeren we ook onze auto's voor de deur van de buurman.’’