‘Bijna blind’ TikTok-fenomeen Tjarda Struik nieuwe burgemeester Leiderdorp: ‘Maar blijf gewoon Tjarda’

Blind en in de gemeente­raad, Bas en Tjarda doen het: ‘Luisteren kan ik als geen ander’

Blind en lid van de gemeenteraad. Voor Tjarda Struik (36) en Bas van der Schild (53) uit Den Dolder (gemeente Zeist) is het niet meer dan normaal. In twee interviews vertellen ze wat hen drijft. ,,Ik wil me sterk maken voor mensen die onterecht worden gelabeld.’’