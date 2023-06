Dak verduurzamen? Je leert hoe tijdens de training ‘Duurzame Dakcoach’ in Zeist

DE KWESTIE Wat vindt u: een zevende plek is prima of zit er meer in voor FC Utrecht?

Zou het dit seizoen dan eindelijk eens gaan lukken? Aan het eind van elke zomer zijn ze er weer bij FC Utrecht: de hooggespannen verwachtingen om de aanval in te zetten om de top van de Eredivisie te bestormen. En al jaren eindigt het seizoen voor de volksclub in een teleurstelling. Hoe nu verder, is de vraag, nu de rood-witten alweer niet Europa in gaan? Moeten we een zevende plek accepteren of zit er meer in het vat? En zo ja, hoe?