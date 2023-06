De Notenwinkel van Zeist is voor de derde keer dé notenspecialist van Nederland: ‘Geheim van de smid’

Wijkagent Willem houdt ‘spreekuur’ bij beschoten woning in Overvecht: ‘Er heerst best veel angst’

Dat het geen stormloop zou worden, had wijkagent Willem Zonneveld wel verwacht. Het is nog geen week geleden dat een woning aan de Berezinadreef in Overvecht van twee kanten werd beschoten, terwijl moeder en haar twee kinderen lagen te slapen. Het is nog zó vers, dat niet iedereen meteen zin heeft open en bloot met de politie op straat te praten.