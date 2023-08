Primeur: Utrecht schrijft boetes uit voor drugsge­bruik na ernstige overlast van verslaaf­den in park

Voor het eerst in Utrecht zijn boetes uitgedeeld voor gebruik van harddrugs. Gemeente en politie willen met het nieuwe verbod de grote overlast in het parkje bij de Stadsschouwburg beteugelen. De maatregel helpt, maar verslaafden hangen nu op andere plekken in de omgeving.