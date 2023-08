Man (30) uit Vianen opgepakt bij onderzoek naar beschoten busje in Overvecht

De politie heeft dinsdag een man uit Vianen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een beschieting in de nacht van maandag op dinsdag in Utrecht. Aan de Braziliëdreef in Overvecht werd midden in de nacht een grijs bestelbusje onder vuur genomen.