Hond aan de lijn, vanwege de wolf? In Zeisterbossen lopen ze nog lekker los: ‘Heb wolf zelf nog niet gezien’

COLUMN Na een gezellig bakkie doen met Mark Rutte, zijn we nu toe aan een vers bakkie pleur

Op een koude zondag in januari was premier Rutte in Utrecht om een ‘bakkie met Mark’ te doen op de Stadhuisbrug. Hij werd binnengehaald alsof hij een popster was. Tientallen selfies met de minister-president, die zich van zijn vrolijkste kant liet zien. ,,Hoi, ik ben Mark! En wie ben jij?”