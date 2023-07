KNVB doet nieuwe poging om uitbreidingsplannen in bossen bij Zeist erdoor te krijgen

Mag de KNVB wel of niet uitbreiden in de bossen? Gemeente Zeist gaat dat na de zomer bekijken

Een concreet plan voor de uitbreiding van de KNVB met drie voetbalvelden in de bossen bij Zeist, ligt sinds kort op het gemeentehuis van Zeist. Na de zomer moet blijken of de politiek kan leven met de kap van bos voor voetbalambities, in ruil voor flink wat nieuw aan te leggen groen in de buurt.