Man of vrouw, Tukker of Turk: het maakt niet uit, als de nieuwe burgemeester van Zeist hiér maar aan voldoet

Vierde verdachte (19) uit Utrecht aangehou­den voor online oplich­tings­zaak met honderden gedupeer­den

Een 19-jarige man uit Utrecht is aangehouden voor zijn betrokkenheid in een grote digitale oplichtingszaak. Eerder werden er al twee 19-jarigen uit Zeist en één uit Odijk aangehouden. De vier jongens lichtten enkele honderden mensen op via nep-accounts op sociale media, door producten te verkopen maar deze niet te leveren.