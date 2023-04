Meer woningen gebouwd in de gemeente Zeist

CDA Zeist splitst op en houdt nog twee zetels in gemeente­raad

Het CDA in de gemeenteraad van Zeist heeft nog maar twee zetels nu ze afscheid neemt van een van de raadsleden ‘vanwege verschil in politieke inzichten’. Bianca Osinga–Tamming heeft er op haar beurt voor gekozen om als onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad te blijven.