Nachtvlinders spotten populaire hobby: 416 soorten geteld in Zeist

Amersfoor­ter (70) krijgt boete voor verstoren dassen­burcht: ‘Ik ben helemaal geen dierenha­ter’

Hij wilde alleen even controleren of ‘er nog leven in de dassenburcht zat’. Deze zelfverklaarde nieuwsgierigheid leverde een 70-jarige Amersfoorter dinsdag echter een gangetje naar de rechtbank op. De pensionaris moet deze zelfverklaarde nieuwsgierigheid bekopen met een boete. ,,Ik ben helemaal geen dierenhater.”