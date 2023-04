Op meerdere plekken in Zeist gedenksteentjes geplaatst (en dit zijn de bijzondere verhalen erachter)

reportage Thamara (39) is na jaar zoeken ten einde raad: moeten zij en haar 3 dochter­tjes straks écht in tentje slapen?

Thamara is ten einde raad. Ze is gescheiden en zoekt nu al bijna een jaar een huis voor zichzelf en haar dochtertjes Fenna (9), Lone (7) en Lilon (4) . ,,Ik ben in Zeist geboren en getogen, maar alles wat ik hier voor elkaar krijg is dat ik van het kastje naar de muur word gestuurd.’’